Criança de dois anos morre soterrada em deslizamento de terra em Manaus

Na manhã desta quarta-feira (01), durante a forte chuva que caiu na capital amazonense, um menino de dois anos, e sua mãe, de 30, foram soterrados em um deslizamento. o fato ocorreu na Rua Santo Antônio, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A criança chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. A mãe segue internada.

Os moradores relataram que o deslizamento ocorreu por volta de 6h. O imóvel atingido funcionava como uma padaria e residência onde estavam o menino, a mãe, padrasto e irmã adolescente.

Familiares das vítimas disseram que a criança e a mãe dormiam nos fundos do imóvel no momento do deslizamento. A adolescente não chegou a ser soterrada, pois estava em um cômodo mais próximo da frente da casa, onde funcionava uma padaria. O padrasto do menino trabalhava fazendo pães no instante do ocorrido.