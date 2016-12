Crianças e adolescentes em situação de risco recebem cestas básicas e panetones

A manhã desta quinta-feira, 22 de dezembro, foi de solidariedade para quase 300 jovens em situação de risco na capital. Por meio de ação do Fundo de Promoção Social (FPS), o Governo do Amazonas realizou a doação de 500 panetones para crianças e adolescentes de nove instituições sociais de Manaus. Além disso, foram doadas 40 cestas básicas aos internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa e seus familiares.

“Temos nestas instituições, que cuidam e abrigam jovens em situação de vulnerabilidade, um trabalho ímpar, que deve ser encorajado e apoiado por toda a sociedade. O governador José Melo é extremamente atento a isso e, por essa razão, o Estado não tem economizado esforços para garantir assistência social a todas as pessoas do Amazonas”, disse a presidente de honra do FPS, primeira dama do Amazonas, Edilene Gomes de Oliveira.

As instituições beneficiadas foram os abrigos Moacyr Alves, Pequeno nazareno, O Coração do Pai, Aldeia SOS Infantil, Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida), Casa Mamãe Margarida, Monte Salém, Janell Doyle e Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco.

“Nós temos um grande apoio do Estado o ano inteiro e só temos a comemorar com essa parceria, principalmente graças ao apoio dado pela primeira dama que, mais uma vez, mostra que sempre lembra de todos e nos enviou esta lembrança de Natal. Com certeza as crianças estão muito felizes”, disse a diretora do Abrigo Moacyr Alves, Claudete Ciarlini.

Com 50 crianças atendidas na unidade, o abrigo O Coração do Pai esteve em festa nesta manhã, que ficou ainda melhor com a chegada dos panetones. “Para muitos isso pode parecer um gesto simples e pouco válido, mas para nós e para as crianças é muito importante saber que não estamos sozinhos e que há pessoas preocupadas em nos ajudar. Isso não é apenas uma entrega de doces e sim é a representação do carinho que o governo tem por nós”, ressaltou a diretora da instituição Vânia Hall.

Direitos – Os internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, também participaram de uma programação especial e receberam cestas básicas, entregues pela secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola. Os investimentos das cestas também foram feitos pelo FPS.

“O Estado compreende a necessidade da assistência e da valorização destes jovens, assim como do trabalho direto com suas famílias. Por isso preparamos essa programação com apresentações musicais e sorteio das cestas. Isso fará com que saibam da nossa preocupação e se sintam seguros e não voltem a cometer delitos”, disse a secretaria Graça Prola.

Foram, inclusive, os internos do centro que produziram os panetones doados as instituições durante as aulas do curso de panificação desenvolvido pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). “A lei nos diz que temos de garantir os direitos desses jovens, dentre eles a profissionalização. Por isso são desenvolvidos diversos cursos na unidade. Aqui nós criamos oportunidades e mostramos caminhos melhores a seguir”, afirmou o diretor do Dagmar Feiosa, Antônio de Lima.