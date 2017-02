Crise no transporte coletivo

Audiência de Conciliação entre Sinetram e Sindicato dos Rodoviários é remarcada para o dia 23 de fevereiro



Foi realizada na manhã desta sexta-feira (03), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, audiência de conciliação relativa ao Dissídio Coletivo de Greve nº 0000008-53.2017.5.11.0000, ajuizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM).

O Sinetram propôs o adiamento da audiência tendo em vista que uma reunião entre os dois sindicatos e a Prefeitura de Manaus, segundo informou, está agendada para ocorrer na próxima semana e terá como pauta um reajuste de 10% para os trabalhadores rodoviários. “Embora a negociação mencionada não diga respeito ao mérito da presente ação, diante da concordância entre as partes, suspendo a audiência, designando o dia 23 de fevereiro, às 10h, para prosseguimento”, destacou a presidente do Tribunal, desembargadora Eleonora Saunier. A magistrada ainda fez constar em ata o compromisso do presidente do sindicato dos rodoviários em não realizar greve até a próxima audiência

O Dissídio Coletivo de Greve ajuizado pelo Sinetram questiona a legalidade do movimento paredista ocorrido no dia 17 de janeiro, que paralisou 100% da frota de ônibus em Manaus. O processo também discute a multa estabelecida em liminar, em sede de plantão judiciário, no valor de R$ 50 mil por dia de paralisação, posteriormente majorada para R$ 50 mil por hora.

Na oportunidade, a desembargadora Eleonora Saunier ressaltou que a Justiça do Trabalho protege e defende o direito de greve dos trabalhadores, no entanto, esse direito precisa seguir rigorosamente os ditames legais.

A audiência de conciliação também foi acompanhada pela procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, Fabíola Bessa Salmito Lima.