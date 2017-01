Cultura ganha reforço de R$ 6,6 milhões em emendas parlamentares

Os grupos folclóricos de Manaus e de vários municípios do Amazonas, assim como feiras e eventos culturais vão ter neste ano, além das verbas destinadas pelo Governo, uma injeção de recursos superior a R$ 6,625 milhões, oriundo de emendas dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). As emendas foram apresentadas e aprovadas junto com o Orçamento do Estado que será executado neste ano.

Os parlamentares que apresentaram emendas voltadas para o segmento de cultura priorizaram ações, tanto na capital como nas sedes dos municípios, que dão apoio às entidades que utilizam oficina de música, em áreas de vulnerabilidade social, para tirar crianças e adolescentes das ruas.

O projeto Construindo Cidadania através da música, realizado pela Associação Dom Jorge, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), é um dos contemplados assim como o projeto Tocar, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima da Prelazia de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). O recurso financeiro é para aquisição de instrumentos musicais.

Além do Festival Folclórico de Manaus, que conta com a participação dos bois-bumbás Brilhante, Corre Campo e Garanhão e o Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), bois Garantido e Caprichoso, as emendas dos deputados David Almeida (PSD), Sabá Reis (PR), José Ricardo (PT), Bosco Saraiva (PSDB), Dermilson Chagas (PEN), Cabo Maciel (PR) e Sinésio Campos (PT), contemplam ainda quadrilhas, danças e bois mirins.

Eventos culturais como a Festa do Cacau, em Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), Festa da Laranja, no Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), o Festival de Ciranda de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), entre outros, também foram contemplados com as verbas das emendas impositivas dos parlamentares.

Cada parlamentar fez a indicação de R$ 5,4 milhões em emendas no Orçamento de 2017, representando um total de R$ 108 milhões em emendas.

FONTE: Diretoria de Comunicação

TEXTO: Margarida Galvão