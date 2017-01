Curso de Perícia Judicial acontece neste final de semana

O Conselho Nacional dos Peritos Judiciais (Conpej) promove neste final de semana, a primeira turma do curso de Perícia Judicial de 2017. As aulas acontecerão no sábado e domingo (21 e 22), no Ipog, no Manaus Plaza Shopping. Ainda há vagas disponíveis para os interessados.

Com honorários em média de R$ 5 mil por causa e sem a necessidade de um concurso público para atuar no judiciário, os profissionais são alguns dos mais demandados nos tribunais de todo o país e o mercado está crescendo a cada ano.

“Vale ressaltar que este não é um valor fixo de honorários. Existem peritos que ganham muito mais que isso. Tudo vai depender do valor da causa em que o profissional foi solicitado”, explicou o delegado regional do Conpej, Arnaldo Botelho.

O curso de Perícia Judicial trata dos aspectos técnicos da atividade pericial, para que os mesmos possam ter conhecimentos e possibilidade de atuar na esfera judicial e extrajudicial. “Após a conclusão do curso o aluno estará habilitado a filiar-se Conpej”, explica Arnaldo.

O curso é voltado para profissionais de qualquer área de atuação, tanto de nível médio quanto superior. Principalmente quem procura uma nova oportunidade de trabalho. Segundo Arnaldo, a formação é o pontapé inicial para quem busca novos rumos em sua carreira. “Ainda assim é importante que ele seja bem articulado e busque estar sempre presente no mercado”, completou o delegado. “Engenheiros, arquitetos, médicos, administradores, etc. Todos podem participar da formação”, finalizou.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site am.conpej.org.br ou diretamente na sede regional do conselho, que fica a rua Herman Lima, número 5, conjunto Parque Aruana, na Compensa. Mais informações podem ser obtidas através dos números (92) 3087-8152, (92) 99437-9100, (92) 98149-6582 e (92) 98408-2512