David Almeida diz que é candidato à Presidência da Aleam

Durante o Grande Expediente na manhã desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado David Almeida (PSD), usou a tribuna do plenário Ruy Araújo para rebater denúncia de que ele seria beneficiário de um esquema de desvio de recursos públicos em Iranduba, junto com os deputados Ricardo Nicolau (PSD) e Francisco Souza (PTN). “Sobre minha participação nesse episódio, é zero a possibilidade de envolvimento, pois não sou amigo e nem tenho conhecimento pessoal. Portanto, estou muito tranquilo com relação a essa absurda informação”, esclareceu Almeida.

O parlamentar aproveitou a oportunidade e declarou sua candidatura à presidência da casa legislativa para o biênio 2017 a 2018. “A matéria de ontem (terça-feira, 20), que tenta me diminuir, só me deu forças, porque a partir desse momento estou declarando a minha candidatura à presidência dessa Assembleia. E aqueles que queiram nos derrotar, que vençam nos votos, no convencimento. Há mais de um mês eu venho sendo atacado sem declarar que sou candidato. Eu respeito as famílias, as pessoas e me recusei e me recuso a atacar qualquer um dos meus adversários à presidência”, declarou o parlamentar.

David Almeida foi aparteado pelos deputados Francisco Souza (PTN), Ricardo Nicolau (PSD), Abdala Fraxe (PTN), Carlos Alberto (PRB), Augusto Ferraz (DEM), Orlando Cidade (PTN), Serafim Correa (PSB), Sabá Reis e Cabo Maciel, ambos do PR e Josué Neto (PSD), que, ao se solidarizarem com o parlamentar, aproveitaram para, em plenário, declararem seus votos à candidatura do parlamentar.