Defensor Público é barrado e DPE/AM divulga nota de repúdio

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas (ADEPAM) vem apresentar nota de repúdio ao cerceamento da atuação do Defensor Público Roger Moreira Queiroz, titular da Defensoria Pública Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da DPE/AM, fato ocorrido no dia 31 de janeiro de 2017.

Por inaceitável desconhecimento da Constituição da República e das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, o Defensor Roger foi impedido de acompanhar operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública, Exército e Polícias Civil e Militar na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos (art. 134 da Constituição da República), sendo prerrogativa de seus membros o livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento (art. 128, VI da Lei Complementar 80/1994).

O impedimento do ingresso do Defensor na Cadeia Pública se torna ainda mais preocupante diante do caos que há no sistema penitenciário do Amazonas. É certo que a participação e acompanhamento da Defensoria Pública nas unidades prisionais do Estado se mostra ainda mais essencial no atual momento de crise.

Por fim, a falta de comunicação à Defensoria Pública da citada operação deve ser retificada para que tal situação não volte a ocorrer, sendo certo que a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas sempre agirá energicamente contra qualquer conduta que redunde em cerceamento do execício das funções institucionais do Defensor Público e suas prerrogativas.

Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho – Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas