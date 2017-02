Defensoria Pública do Amazonas inaugura núcleo no Sumaúma

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inaugura, nesta quinta-feira, às 11h30, o núcleo forense da 9ª Vara de Família no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Sumaúma Park Shopping, na avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova, zona norte. O núcleo que antes funcionava no Shopping Cidade Leste, na avenida Autaz Mirim, 288, bairro Tancredo Neves, zona leste, foi transferido para a Cidade Nova, onde fica o Fórum Desembargador Lúcio Fonte de Rezende, que abriga a 9ª Vara de Família.

Para a defensora pública, Carolina Matos, responsável pelo núcleo, o grande ganho com a mudança de endereço “é ter a Defensoria Pública mais perto do assistido”. Tramitam na 9ª Vara de Família 2.882 processos, todos assistidos pela Defensoria Pública.

No núcleo do PAC do Sumaúma Park Shopping, que funcionará das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, os assistidos pela Defensoria Pública com processos tramitando na 9ª Vara de Família contarão com atendimento para o acompanhamento judicial, consulta processual, peticionamentos para alteração de informações no processo, como mudança de enderenço, e audiências extrajudiciais com o objetivo de firmar acordos para a extinção dos processos. Os assistidos que procurarem o núcleo devem estar munidos de documentos pessoais e do número do processo.

O núcleo será inaugurado às 12h, mas já estará funcionando normalmente a partir das 8h.

