Delator de espionagem dos EUA, Snowden poderá pedir cidadania russa em 2018, diz advogado

O ex-agente de inteligência dos Estados Unidos Edward Snowden recebeu permissão para permanecer na Rússia por mais três anos e estará apto, no ano que vem, a se candidatar à cidadania russa, disse seu advogado nesta quarta-feira, segundo a imprensa local.

Autoridades russas informaram nesta quarta-feira terem estendido uma permissão de residência para Snowden, o qual recebeu asilo na Rússia após vazar informações confidenciais sobre operações de espionagem dos EUA.

A permissão agora é válida até 2020, disse seu advogado, Anatoly Kucherena, de acordo com a agência de notícias russa RIA.

“Efetivamente, ele agora tem fundamentação para receber cidadania no futuro, no curso de um certo período, considerando que sob a lei temos um período de residência em solo russo de não menos do que cinco anos (para estar apto a buscar cidadania)”, disse Kucherena, segundo a agência.

“Ele tem vivido em território russo há quase quatro anos, ele não violou a lei, não há queixas contra ele. Este é um dos motivos pelo qual sua permissão de residência foi estendida”, acrescentou.

