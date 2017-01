Delegado desaparecido em Coari pode ter sido eliminado

Com mais de 36 horas do desaparecimento do delegado Thyago Garcez, os internautas começam a questionar sobre as versões divulgadas sobre o desaparecimento do delegado.

Inicialmente, a assessoria da Policia Civil confirmou que o delegado havia sido resgatado, baseado nas informações da polícia, a imprensa divulgou a notícia do resgate do delegado, porém na manhã desta terça-feira (06), a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, emitiu uma nota corrigindo as informações divulgadas e informou que o delegado ainda não tinha sido encontrado.

A operação

A equipe formada pelo delegado Thyago, um investigador da civil, Capitão Rarisson e dois soldados realizavam uma operação para investigar o furto de uma embarcação na região. Quando estavam retornando da operação se depararam com um barco contendo aproximadamente 600 quilos de drogas.

Também foi confirmado que a polícia prendeu um homem, suspeito de pertencer ao grupo traficante que se embrenhou nas matas depois do tiroteio. Mas até agora a polícia não revelou informações sobre referido elemento que foi capturado.

A fuga

De acordo com a informação da policia, a embarcação estava à margem do rio, o delegado e outros policiais que participavam da missão foram surpreendidos por tiros vindos de dentro da mata, supostamente disparados pelos traficantes que não se sabe o rosto, não se sabe o nome.

Levando em consideração o porte físico do delegado e todo o preparo físico exigido no teste de aptidão física da policia, dificilmente Thyago morreria à margem do rio, a não ser que tivesse sido alvejado. A polícia relatou que o delegado submergiu, mas como pode ter submergido no raso? Todos os envolvidos na operação conseguiram escapar, Garcez não!

Thyago é titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia de Codajás, mas estava em Coari cobrindo as férias do delegado titular.

De acordo com informações de um policial identificado como Tenente Rherondy , Thyago Garcez foi eliminado, veja o trecho da mensagem:

“Todos sabem que não participo do grupo por questões particulares, mas nessa situação não podia deixar de esclarecer a verdade, pois trabalhei um ano em Coari e fui algumas vezes em Codajás com o Garcez. Ele não não tinha muitos amigos em Coari por ser um cara correto, fez a prisão de um Cabo da PM que estava em posse de uma grande quantidade de entorpecentes, que depois foi expulso. Em virtude disso, os PMs em Coari estavam rechaçando ele, que estava querendo ficar em Coari por haver uma certa gratificação por parte da Prefeitura Municipal. Ele também teve o colete balístico furtado em Codajás pelo Sargento que está em Coari. Não irei declinar nomes, pois sei que essa mensagem será repassada e farão print.

“Irei publicar um áudio de uma conversa com o piloto da lancha ontem à noite, pois estou indignado com a covardia de Policiais, e o Garcez era meu amigo”

Ouça o áudio na íntegra:

Em 05:44

Tenente Rherondy- Por que não voltaram para pegar o Garcez?

Piloto da lancha- Ah! Aí é outra história, tem que pedir dos policias, tem que colher os depoimento dos policiais , que ele botaram foi a arma na minha cabeça. O investigador lá de Codajás, pediu que eu voltasse pra lá se não voltasse pra lá espocava a minha cabeça. E eu querendo voltar, mesmo sem colete à prova de bala. O filho do dono da lancha que ex- prefeito aqui de Coari estava desmaiando já no fundo da lancha os caras tudo frouxo! Eu desarmando os caras com medo naquela adrenalina…

Tenente Rherondy- Os policiais tudo covarde?!!Tudo covarde os policiais!

Piloto da lancha- Tudo covarde! Tudo covarde!Eu falei hoje na frente do delegado geral, um corôa que eu não sei nem o nome dele, um corôa da delegacia do interior, falei na frente do investigador, Capitão Rarisson. Disse porra! Obrigado por terem abandonado, eu jamais iria deixar o doutor Thyago ali, eu morria junto.

Tenente Rherondy- Eu sei disso,é por isso que eu estou ligando pro senhor , porque eu tenho certeza que o senhor nessa situação, que vai contar a verdade. Por que eles lá…

Piloto da lancha- Ficaram me torturando até aqui em Coari, botando a arma em cima de mim com medo dos piratas dizendo que os piratas iam pegar nós até Coari. Eu disse, rapaz umbora voltar, vamos resgatar os caras porra , vamos morrer juntos caralho! Se o senhor ver a marcas de tiro na lancha que e tava aqui foi a bala que ia dá na minha cabeça. Foi Deus que me livrou, foi coisa de louco e eu sustento a história sem gaguejar é nada eu sempre trabalhei e o doutor Thyago Deus me livre! eu devo favor pro doutor Thyago.

Tenente Rherondy- Mas o que o senhor acha, ele morreu? Ele pegou tiro?

Piloto da lancha- Ele morreu , acredito que estava atingido já eram quatro fuzil atirando na gente, só que foi um tanto vital. Ele nem sentiu naquela adrenalina….