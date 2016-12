Demarcação do campo para final do Amazonense de Futebol Americano é concluída

No sol ou na chuva, vinte quatro horas por dia. É assim o empenho das equipes de Futebol Americano na preparação para o Manaus Bowl, que acontece na próxima quinta-feira, dia 22, na Arena da Amazônia, a partir das 20h, entre Manaus Broncos X North Lions. Mesmo com ‘São Pedro’ não dando trégua, os organizadores e jogadores conseguiram iniciar na segunda-feira, 19, a demarcação do campo e finalizaram na tarde desta terça, dia 20. O evento recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Depois de tanta pintura e trabalho, agora, ao olhar o gramado do estádio, já é possível vislumbrar ainda mais a final histórica que está prestes a acontecer. “Estamos acelerados, ansiosos, trabalhando com ou sem chuva para que tudo possa estar perfeito no dia do jogo. Com o auxílio do engenheiro do campo, conseguimos fazer as demarcações e agora podemos dizer que o palco para a competição já está montado e pronto para o show”, comentou o presidente do North Lions, Lucas Alencar, que junto com sua ‘trupe’ fazia mais cedo os últimos ajustes no gramado.

Um dos empenhados na missão da demarcação foi Rhaony Caldas, o guardian do Lions, que tem o papel fundamental de proteger o quarterback. O jogador, inclusive, é um dos mais novatos na equipe. Anotando um ano de prática, o atleta já terá a chance de estrear na Arena da Amazônia. “É uma honra, surreal poder jogar num templo deste onde atuou Neymar, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Buffon, Pirlo, tantos grandes nomes. Realmente é um presente”, destacou.

Apesar de novo na equipe, no quesito esporte Rhaony tem um currículo de dar inveja. Isso porque, antes de atuar pelo FA, ele praticava atletismo, lançamento de martelo, e foi campeão brasileiro Menor (2003), Juvenil (2005), Sul-americano (2005), e terceiro lugar pelo Sub-23 (2007). “Eu comecei no atletismo aos 14 anos e fiquei até 2009, fazia lançamento de martelo e um belo dia me convidaram para experimentar o Futebol Americano. Eu aceitei e não deixei mais. São duas paixões diferentes (FA e Atletismo), que me abriram muitas portas e que sou grato por elas”, contou.

Esta vai ser a segunda decisão que Rhaony vai fazer pelo Lions, a primeira foi pelo Torneio Monte Roraima, o qual a equipe amazonense levou a primeira colocação. “Este ano já disputamos o Monte Roraima, ganhamos, mas confesso que pelo Manaus Bowl ser na Arena, a ansiedade está maior. Não estamos nem dormindo direito, é muita emoção e nervosismo”, destacou o guardian.

Final do Amazonense

O passaporte para o Manaus Bowl será 1kg de alimento ou brinquedo e a entrada será feita pelos Portões C (Constantino Nery) e D (Flaviano Limongi). Não existe troca de ingresso com antecedência. A decisão é composta de 60 minutos divididos em 4 tempos de 15min.

O Manaus Bowl é organizado pela Federação Amazonense de Futebol Americano (FEAMFA) e é caracterizado pela final do Cameponato Amazonense da modalidade. A competição é dividida em dois turnos, a melhor equipe vai direto para a final, 2º lugar vai para Semi Final, 3º lugar e 4º lugar vão para o Wild Card e o vencedor joga com o semi finalista, de onde sai o outro finalista para disputar o título.