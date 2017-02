Dengue, Zika e Chikungunya: saiba quanto tempo vivem os mosquitos quantos quilômetros voam

Dengue, Zika e Chikungunya

Arboviroses são doenças causadas por vírus que são transmitidos por insetos para os seres humanos ou mesmo para os animais. É o caso da Dengue, Zika, Chikungunya e a Febre Amarela. Pesquisadores brasileiros do Instituto Evandro Chagas, no Pará, que estudam doenças tropicais, já conseguiram encontrar mais de 100 tipos de vírus que podem ser transmitidos por insetos, num ciclo que ocorre nas matas entre os mosquitos silvestres e animais como, por exemplo, os macacos. É o que explica o entomologista Hamilton Monteiro.

“Desses arbovírus comprovados, só 34 acometem o homem, que infectam o homem, porque tem vírus que estão na natureza, em equilíbrio com os animais, que são bons hospedeiros de vírus, que não morrem né, aves, pacas, tatus, cotias. A gente consegue porque nós vamos lá dentro da mata capturar os mosquitos e capturar esses animais. De alguns animais a gente consegue isolar esses vírus, não quer dizer que vai ser admitido para o homem. Mas o homem, quando entra na mata, ele está suscetível a contrair talvez um arbovírus desse” explica Hamilton.

Segundo Hamilton Monteiro, pesquisador do Instituto Evandro Chagas, os mosquitos transmissores de doenças podem viver por muito tempo:

“O mosquito, depois de infectado, ele fica infectado pelo resto da vida dele! Em laboratório nós já conseguimos ficar com ele aqui no Evandro Chagas por 72 dias; tem outros relatos na literatura de que chega até a 90 dias, 3 meses. Na natureza não se pode precisar por quanto tempo ele vive, uma média de 45 dias, com certeza, ele vai viver “, disse.

E os mosquitos selvagens voam longe… até 15 quilômetros na natureza. No caso do mosquito urbano, também ocorre a transmissão transovariana, ou seja, ele também pode transferir os vírus para os descendentes através dos ovos. E não acaba aí. Os ovos podem permanecer por até 400 dias aguardando um ambiente propício para eclodirem, como explica o pesquisador Hamilton Monteiro.

“Porque os mosquitos colocam esses ovos, tanto o Aedes aegypti como o mosquito silvestre também fazem a mesma coisa. Os ovos podem ficar até 400 dias sem eclodir, sem nascer a larva, a pulpa, sem nascer o adulto. Aí, quando vem uma população, aí, de repente, muita chuva, propicia muito criadouro para esse mosquito e mais probabilidade de vírus. Daí um vírus que está circulando naquela área pode se infectar e forma a epidemia”, esclareceu.

A melhor maneira de prevenir as doenças é combater os mosquitos e não deixar água parada em lugares que podem se tornar criadouros desses insetos. Além disso, é importante usar corretamente o repelente antes de entrar nas matas. E lembre-se que existe vacina contra a Febre Amarela. Para obter qualquer informação de como combater os mosquitos que causam doenças como Dengue, Zika, Chicungunya e Febre Amarela, acesse o site do Ministério da Saúde:saúde.gov.br/combateaedes.

( Via Agência do Rádio Brasileiro)