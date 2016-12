Dentro de 2 anos, Suécia pode se tornar o 1º país do mundo a substituir dinheiro de papel por moeda digital

A Suécia pode se tornar o 1º país do mundo a emitir oficialmente moeda digital. A revelação foi feita pela vice-governadora do banco central do país em entrevista ao jornal “Financial Times”. A decisão deve sair em até 2 anos. A Suécia tem um histórico de inovação financeira: foi o 1º país a emitir papel moeda (em 1660) e a ter caixas eletrônicos (em 1967, dois anos antes dos EUA).

REDUÇÃO

Estudo recente revelou que a circulação de dinheiro de papel na Suécia caiu entre 40% e 50% nos últimos 6 anos. Na vizinha Dinamarca, o governo já permite que alguns estabelecimentos não aceitem dinheiro de papel como pagamento. Isso foi possível com a disseminação de novos sistemas de pagamento, como aplicativos, e moedas digitais como o bitcoin. A previsão é de que, no futuro, as economias modernas serão dominadas pelo uso do cartão e da moeda eletrônica em escala mundial.