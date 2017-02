Deputada entra com ação contra empresa que não paga merendeiras

A deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) ingressará com representação contra a RCA Conservação e Limpeza Ltda no Ministério Público do Trabalho na qual a empresa de prestação de serviços será cobrada a regularizar os pagamentos dos salários de aproximadamente 800 merendeiras que trabalham em escolas municipais. Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas também serão acionados para fazer um “pente fino” nos contratos da empresa.

Para resolver o impasse, a deputada esteve reunida na manhã dessa quinta-feira (2) com uma comissão de funcionários da RCA, o vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB) e a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt. Em pauta, a mediação entre o Poder Legislativo e o Executivo no sentido de encontrar uma solução para o problema que se arrasta há meses.

Na reunião, a titular da Semed comprovou que a Prefeitura não tem pendências com e empresa, portanto, o atraso nos salários é uma questão entre a RCA e os trabalhadores e que deve ser resolvida na esfera da Justiça do Trabalho.

Chamada pelos trabalhadores para mediar o conflito, a deputada disse que vai ingressar com representações no MPT, pedindo o bloqueio dos bens da empresa para garantia de pagamento dos salários atrasados; e no Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas, solicitando uma auditoria nos contratos entre a RCA e a Prefeitura e também sugerindo a rescisão do mesmo.

Caso o contrato seja suspenso, a deputada sugeriu uma medida administrativa emergencial, como a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação das merendeiras.

Tanto o vice-prefeito quanto a secretária municipal de Educação se mostraram solidários às demandas dos trabalhadores. Eles garantiram esforço para solucionar o caso junto ao prefeito Artur Neto (PSDB).