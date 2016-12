Deputado Bi Garcia se despede da Aleam na última sessão de 2016

No último dia de sessão plenária de 2016 na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual, Bi Garcia (PSDB), se despediu dos colegas e funcionários da casa. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, o parlamentar assume pela terceira vez a prefeitura de Parintins.

Em seu discurso, o deputado agradeceu a parceria e a troca de experiência com os outros parlamentares. “Hoje é a última sessão que participo como deputado estadual dessa casa e queria agradecer pela convivência com os colegas, aprendi muito durante esses dois anos. Já tive uma experiência no legislativo municipal de Parintins exercendo dois mandatos e sendo presidente da casa. E aqui na Assembleia, fiz parte da mesa diretora como 3º vice presidente. Gostaria de agradecer ao presidente Josué Neto (PSD) pela oportunidade e pelos colegas que votaram na nossa chapa há dois anos. Hoje saímos com a sensação de dever cumprido”, comentou.

Bi Garcia lembrou ainda da grande conquista na casa que foi a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Orçamento Impositivo, projeto de sua autoria. “Sou um homem de diálogo, debates e propostas, passei pela casa sem atritos, procurando fazer o melhor na Aleam e Deus me iluminou para que pudesse fazer um dos projetos mais audaciosos e inovadores que permite que os deputados possam atuar de forma moderna e contribuir com a aplicação de recursos do Orçamento estadual em vários segmentos da sociedade amazonense, principalmente no interior do Amazonas. Eu sempre me posicionei contra esse modelo de desenvolvimento do Estado que centraliza a economia na capital e deixa o interior pobre. Não tenho dúvida que o Orçamento Impositivo, permite que os parlamentares possam levar investimentos tanto para o interior como para a capital”.

Além disso, o parlamentar agradeceu ao colega de partido Bosco Saraiva pelo companheirismo e informou que a administração em Parintins será voltada ao investimento no setor primário e turismo do município para alavancar a economia. “Quero agradecer a todos os colegas, principalmente ao meu colega de partido Bosco Saraiva (PSDB) pela convivência fraterna, respeitosa e harmoniosa. E não tenha duvida que essa amizade será eterna. Como prefeito de Parintins, vou procurar sempre estar em sintonia com esta casa para buscar e implantar projetos, não só em Parintins, mas em todo o Baixo Amazonas. Precisamos melhorar a economia do interior do Amazonas. Como a Zona Franca é de Manaus e não do Estado, vamos apostar em um governo que vai priorizar o setor primário. Estamos trabalhando o remanejamento de recursos que foi votado na Câmara Municipal de Parintins para assim investir no setor primário e fortalecer o turismo no município”.

Bi Garcia finalizou informando que conseguiu emendas no Congresso Nacional e na Aleam para ajudar a reerguer Parintins. “No mês de setembro estive no Congresso Nacional e consegui de emendas individuais e de bancada arrecadar mais R$ 75 milhões para Parintins. Na Aleam saímos com mais de R$ 20 milhões de emendas individuais dos deputados. Estamos atentos a esse processo de deficiência financeira que passam os municípios brasileiros, fruto dessa crise que se instalou no país e que tem sido duradoura. Vamos torcer para que possa estabilizar a partir do ano que vem. As medidas já estão sendo implantadas e precisamos colaborar para que possamos melhorar a economia brasileira”, finalizou.