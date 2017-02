Deputado defende a convocação dos aprovados no concurso da SSP

Em reunião, na manhã desta quinta-feira (2), com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Erico Desterro e Silva, o deputado Luiz Castro (REDE) tratou da situação dos profissionais aprovados em 2015 para os quadros da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e que ainda não foram convocados para ocupar os cargos.

Luiz Castro solicitou ao conselheiro, orientação e providências para encaminhar o pedido de convocação dos cerca de 300 aprovados no concurso público de 2015, para as funções de técnico de nível superior e assistente operacional. Até o momento, eles permanecem no cadastro de reserva da secretaria.

Erico Desterro e Silva reconheceu a necessidade da efetivação dos aprovados e disse ao deputado que discutirá o assunto com os demais conselheiros para então, tomar as providências necessárias.

O concurso foi realizado por recomendação do Ministério Público do Estado (MPE) e do TCE, com o objetivo de substituir os servidores temporários. A SSP chegou a anunciar, em 2016, a realização de curso de capacitação dos classificados, mas até o momento, eles não foram convocados para ocupar os cargos no serviço de emergência do Sistema de Segurança, que funciona no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.