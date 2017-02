Deputado diz que liberação das drogas transformaria brasileiros em lixos

O deputado estadual Sinésio Campos (PT), se pronunciou nesta quinta- feira (02), contrário a opinião do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na tribuna do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Sinésio disse que o ministro foi extremamente infeliz em sua opinião. “Legalizar a maconha e a Cocaína não vai melhorar em nada a economia do nosso país, me causa estranheza essa besteira sair da boca de alguém que deve representar nós brasileiros de forma íntegra sábia e correta” disse Sinésio.

O parlamentar se reportou a matéria que saiu na manhã desta quinta- feira (02), no jornal Diário do Amazonas, na qual o ministro diz que a liberação das drogas melhoraria os problemas do sistema penitenciário e tratar a maconha como uma atividade comercial.

Segundo o deputado posicionamentos infelizes sempre existirão em todas as esferas, seja em classes sociais altas, médias ou baixas e, cabe a cada pessoa ter uma opinião crítica formada quanto à comentários que não alavancam o Brasil. “Há mais de décadas o Antropólogo Darcy Ribeiro disse que enquanto não tiver investimentos para educação faltará dinheiro para se construir presídios, há muito tempo se fala nisso, mas a realidade do Brasil e até mesmo do nosso estado em nada muda. É triste saber que continuamos andando para trás se avançar seria o certo” desabafou Sinésio.

O petista também apresentou uma Moção de Pesar, pelo falecimento da ex- primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex- Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Amazonas Notícias