Deputado do Amazonas assume presidência da União Nacional dos Legisladores, em Brasília

O deputado estadual Adjuto Afonso (PDT/AM) assumiu nesta sexta-feira, 3, a presidência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O parlamentar amazonense ocupava o cargo de 1º vice-presidente da entidade, que tinha à frente a deputada estadual Ana Cunha (PSDB/PA), que renunciou ao mandato para assumir um cargo na gestão municipal de sua cidade natal.

O novo presidente segue com o desafio da Unale de lutar por temas de interesse da sociedade e do legislativo em âmbito nacional, como por exemplo, a revisão do pacto federativo, emancipação municipal, dentre outros.

“É mais um desafio que vamos encarar com muita garra e trabalho. A Unale representa 1.059 parlamentares estaduais de todo o Brasil, é a voz do parlamento junto ao governo federal na discussão de políticas públicas, vamos continuar lutando por melhorias para todas as regiões, defendendo temas fundamentais para o desenvolvimento do país”, disse o presidente da Unale, deputado Adjuto Afonso.

Adjuto Afonso sempre foi participativo e atuante nas discussões da Unale, destacando e defendendo, principalmente, as prioridades da região amazônica, o que lhe rendeu a indicação para 1º vice-presidente com o consenso dos demais parlamentares. Vale ressaltar que cada mandato da diretoria da Unale tem duração de um ano, com o presidente representando uma determinada região. Agora é a vez da região Norte.