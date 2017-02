Deputado quer Proerd no interior do Amazonas

O presidente da Comissão de Segurança Publica da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Cabo Maciel (líder do PR), defendeu junto ao comandante geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel David Brandão a efetivação do PROERD (Programa Educacional de Resistência as Drogas e à Violência) nos municípios do Amazonas.

A presente Lei institui ação nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Estado do Amazonas, a obrigatoriedade do Proerd, com ações envolvendo a polícia, a escola, a família e a comunidade nas problemáticas das drogas e da violência.

De acordo com Cabo Maciel o Proerd é Lei Promulgada 125 de 29/10/2014, de sua autoria, aprovada na Aleam e de fundamental importância no combate às drogas e à violência, preparando as crianças de modo atrativo e dinâmico para lidar com possíveis ofertas de drogas e vícios em geral.

O comandante David Brandão mostrou-se acessível e prometeu analisar à propositura do deputado Cabo Maciel para implantação do Proerd, que é uma vertente do policiamento comunitário, implementado sobre o pilar da educação, visando atingir um maior número de municípios do Amazonas.

