Deputado quer proibir recursos a clubes envolvidos com pedofilia

Projeto de lei nº 5/2015, de autoria do deputado estadual Luiz Castro (Rede) proíbe o repasse de recursos financeiros do Estado para os clubes esportivos envolvidos em caso de assédio e exploração sexual de menores de idade, no Amazonas. O projeto foi aprovado em dezembro pela Assembléia Legislativa e seguiu para sanção.

Presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente (Frenpac), o deputado Luiz Castro ressalta a necessidade do combate aos crimes de pedofilia em locais frequentados por adolescentes, lembrando que escolhinhas de futebol, foram denunciadas por assédio sexual contra menores de idade, conforme matérias veiculadas na imprensa local.

O projeto determina que os clubes de futebol e associações esportivas que mantenham em seus quadros funcionais, dirigentes, treinadores, preparadores físicos e auxiliares técnicos, envolvidos em casos de exploração sexual, aliciamento ou assédio de adolescentes, não poderão receber qualquer tipo de financiamento ou beneficio do Poder público Estadual.

As restrições previstas no projeto prevalecerão pelo prazo de dez anos contados da data da publicação da sentença penal condenatória dos acusados.

Amazonas Notícias