Deputado vai realizar Audiência para debater os incentivos fiscais do transporte

O deputado José Ricardo Wendling (PT) afirmou nesta quinta-feira (2) que a nova tarifa do transporte coletivo de Manaus é abusiva, atende apenas aos interesses dos em­pre­sários, não tendo sido debatida com a sociedade. No último dia 26, o vice-prefeito Mar­cos Rotta assinou o decreto municipal nº 3.612, reajustando a passagem de ônibus para R$ 3,55 (tarifa técnica) e R$ 3,30 (tarifa operacional), esta última que está sendo paga na catra­ca pelo usuário do sistema. “Durante a campanha política, o prefeito fez palanque, dizendo que não aceitaria esse reajuste. Mas agora aprova exatamente o valor que os em­pre­sários queriam e pleiteavam na Justiça, sem debate, sem discussão, sem trans­parência, sem fiscalização, sem planilha de custos. Esse reajuste é abusivo”, declarou o parlamentar, que desde que foi vereador acompanha o problema da tarifa do transporte público.

Por isso, José Ricardo está propondo a realização de uma Audiência Pública, por meio da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, da qual é presidente na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), juntamente com a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Casa. Ele irá convidar a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado, o Sindicato dos Trabalhadores, o Conselho Municipal de Transporte, o Ministério Público Estadual (MPE), a Defensoria Pública do Estado (DPE), Ministério Público de Contas (MPC) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), os empresários, além de representantes dos usuários, das entidades estudantis e da sociedade civil. “Um debate aberto. Cobrando planilhas de custos, discutindo os incentivos fiscais estaduais e municipais, o valor da tarifa e o contrato com essas empresas, incluindo as contrapartidas”.

Pelo levantamento feito pelo parlamentar no ano de 2016, foram previstos R$ 118 milhões a serem repassados em subsídios e incentivos fiscais às empresas de transporte coletivo da cidade. No caso da Prefeitura, foram R$ 18 milhões em redução de ISS (Imposto sobre Serviços) e R$ 24 milhões em subsídios. Já por parte do Governo do Estado, ficou de repassar R$ 12 milhões em subsídios e concedeu R$ 6,8 milhões em isenção de IPVA e R$ 32 milhões com incentivo de isenção de ICMS sobre o combustível utilizado nos ônibus.

O governador do Estado, José Melo, anunciou que irá suspender a concessão dos incentivos do ICMS e IPVA, caso a passagem não volte para R$ 3. Para o deputado, é preciso transparência nos custos da tarifa. “O governador, antes de suspender, deveria cobrar esses dados e cobrar as contrapartidas das empresas e da Prefeitura. Nunca fez nada. Até hoje, não teve prestação de contas desses incentivos e subsídios, que foram criados para manter a tarifa no mesmo valor e modernizar o sistema de transporte. Mas, na prática, o que a população vê diariamente é a frota cada vez menor e a mais deteriorada”, ressaltou.

E finalizou dizendo que o transporte coletivo é direito social, cabendo à Prefeitura, como poder concedente, fazer a gestão, a fiscalização, a intervenção e a cobrança para que as empresas cumpram a sua parte, retirando até empresas que não têm compromisso com a população para garantir a qualidade e a segurança do serviço. “Mas do jeito que está indo, com essa decisão do Prefeito de reajustar a tarifa e do governador de cortar incentivos, a situação vai piorar”.