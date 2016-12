Deputados aprovam emenda que beneficia as polícias Civil, Militar e Bombeiros

Depois de lotar as galerias da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (20), policiais civis, militares e bombeiros militares comemoraram a aprovação de uma emenda à Lei Orçamentária Anual/2017, que vai garantir o pagamento da Lei de Escalonamento na Polícia Civil e a promoção de Policiais e Bombeiros Militares, no próximo ano.

Encaminhada para votação, a proposta recebeu parecer favorável dos deputados Ricardo Nicolau (PSD), Vicente Lopes (PMDB), Belarmino Lins (PROS), Orlando Cidade (PTN), Carlos Alberto (PRB), Adjuto Afonso (PDT) e do líder do governo David Almeida (PSD).

Já na discussão, a matéria obteve parecer favorável dos deputados Platiny Soares (DEM), Alessandra Campêlo (PMDB), Dermilson Chagas (PEN), Sidney Leite (PROS), Luiz Castro (REDE), Bosco Saraiva e Bi Garcia (PSDB), José Ricardo e Sinésio Campos, ambos do PT.

Como líder do governo, o deputado David Almeida destacou seu voto favorável à proposta “por entender que esse é um setor essencial para a população, assim com, para a PGE e UEA”.

O deputado Belarmino Lins afirmou que a Assembleia inaugurava uma nova fase “onde, realmente, se pratica o estado democrático de direito, em que os deputados conquistaram a prerrogativa de emendar o orçamento do Poder Executivo”.

Para o sargento PM Pereirinha, que acompanhou desde cedo a votação, o dia foi “histórico para a categoria, já que oficiais e praças militares e bombeiros se uniram em busca de um objetivo comum que e colocar dentro do orçamento do Estado as questões já elencadas e, principalmente, ganhos para os servidores da Segurança Pública e, embora esse orçamento seja para o ano de 2017, ganhou os servidores e a sociedade que vão ter os serviços garantidos”.

TEXTO: Raimundo Nonato Lopes