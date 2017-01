Deputados destinam 30 ambulanchas para municípios do Amazonas

Os deputados estaduais destinaram recursos do Orçamento estadual de 2017, para compra de 30 ambulanchas, ambulâncias e veículos utilitários, num total de R$ 6.498.049,10.

A compra desses veículos será possível em função das emendas apresentadas pelos deputados estaduais, por meio do Orçamento Impositivo, aquele em que os parlamentares indicam onde um determinado valor será gasto e o governo estadual é obrigado a cumprir a ação sugerida. Esta é a primeira vez em que o Orçamento Impositivo será executado no Amazonas.

Além do repasse obrigatório do governo para atendimento nos setores essenciais, cada parlamentar do Estado do Amazonas pôde fazer a indicação de R$ 5,4 milhões em emendas no Orçamento estadual de 2017, representando um total de R$ 108 milhões. Emendas essas que foram apresentadas e aprovadas na última reunião da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizada em dezembro de 2016.

Os municípios que irão receber as ambulanchas e outros equipamentos são Manaus, Boca do Acre, Borba, Manicoré, Jutaí, Autazes, Beruri, Itacoatiara, Iranduba, Pauini, Atalaia do Norte, Nova Olinda do Norte, Careiro Castanho, Codajás, Manacapuru, Uarini, Nhamundá, Guajará, Uarini, Silves, Anori, Tabatinga, Novo Airão, Urucurituba, Benjamin Constant, Tonantins, Ipixuna, Itapiranga e Carauari.

As emendas ao orçamento para aquisição dos novos equipamentos foram apresentadas pelos deputados Cabo Maciel (PR), Alessandra Campêlo (PMDB), Dermilson Chagas (PEN), Francisco Souza (PTN), David Almeida (PSD), Sinésio Campos (PT), José Ricardo (PT), Luiz Castro (REDE), Belarmino Lins (PROS), Sidney Leite (PROS), Orlando Cidade (PTN), Abdala Fraxe (PTN), Adjuto Afonso (PDT), Josué Neto (PSD), Augusto Ferraz (DEM), Bi Garcia (PSDB) e Sabá Reis (PR).

TEXTO: Raimundo Nonato Lopes

FONTE: Diretoria de Comunicação