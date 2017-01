Detento denuncia corrupção no sistema prisional de Manaus

Manaus/detento/massacre

Em um vídeo que circula nas redes sociais em Manaus, um detento que estaria preso na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, Avenida Sete de Setembro, centro, denuncia a direção do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) de corrupção. Sem citar o nome do diretor, o preso afirma que ele (diretor) recebeu propina dos líderes do massacre ocorrido em primeiro de janeiro na capital. Além disso, ele diz que fez parte do grupo de 20 presos que foram lavados para Itacoatiara e seria neutro, ou seja, de nenhuma facção criminosa.

O detento ainda cita apelidos dos presos que teriam comandado o massacre em Manaus

Veja: