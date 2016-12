Detran-AM mantém atendimento apenas nos shopping centeres e sede

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que, em função do período de recesso nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), de quarta-feira (28) a sexta-feira (30), os postos de atendimento do órgãos que funcionam nessas unidades terão o horário de funcionamento alterado.

Na quarta-feira (28), não haverá expediente. Na quinta-feira (29) e sexta-feira (30), atendimento será das 8h às 12h.

Os usuários com agendamento nestas datas, para estes locais, terão que se dirigir às unidades do Detran-AM que funcionam no Amazonas Shopping, Shopping Cidade Leste, Uai Shopping São José e Shopping Via Norte, além da sede do órgão, localizada na avenida Mário Ypiranga, 1.800, Adrianópolis, zona centro-sul.

Feriado bancário – Em função do feriado bancário do dia 30 de dezembro, os usuários que forem em busca de atendimento na sede do órgão e também nas unidades descentralizadas não terão como efetuar pagamentos nas agências do banco Bradesco que funcionam neste locais.

O diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, esclarece que, afora essa situação, o atendimento no órgão e unidades funcionará normalmente.