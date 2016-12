Detran-AM não contará com serviço bancário no dia 30 de dezembro

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que, em função do feriado bancário do dia 30 de dezembro, os usuários que forem em busca de atendimento na sede do órgão e também nas unidades descentralizadas não terão como efetuar pagamentos nas agências do banco Bradesco que funcionam neste locais.

O órgão esclarece que, afora essa situação, o atendimento no órgão e unidades funcionará normalmente.