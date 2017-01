Dia Mundial da Educação Ambiental é comemorado em Manaus

A Prefeitura de Manaus realiza nesta quinta-feira, 26 de janeiro, Dia Mundial da Educação Ambiental uma ação de sensibilização ambiental em defesa da arborização urbana na cidade de Manaus. O primeiro local a ser visitado será a praça em frente ao Conjunto Beija-Flor, no bairro Flores, zona Centro-Oeste.

A ação, que terá início às 9h, será a primeira de uma série de atividades de educação ambiental que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) pretende desenvolver, ao longo do ano, visando fortalecer o envolvimento da população com ações que contribuam para o crescimento das mudas de árvores plantadas na cidade pelo Programa Arboriza Manaus e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida na cidade.

A ideia é promover uma manhã de atividades de educação ambiental voltadas à comunidade, com abordagens nas residências e aos transeuntes, doação de mudas frutíferas e ornamentais, plantio de espécies florestais e distribuição de material informativo a respeito do tempo de decomposição de resíduos na natureza e as formas corretas de descarte e reaproveitamento.