Dileno Lopes é atração no 2º Desafio Rei da Praia de Beach Wrestling

O lutador Dileno Lopes, ex-UFC, é o grande nome confirmado no 2º Desafio Rei da Praia de Beach Wrestling. O evento organizado por Tasso e Wallace Alves acontece neste domingo, 5 de fevereiro, a partir das 9h, no complexo esportivo da Praia Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Dileno fez dois combates na maior organização de MMA do planeta. Na final do The Ultimate Brasil 4, perdeu por decisão unânime para Reginaldo Vieira. A saída do UFC aconteceu em julho do ano passado, após derrota por decisão dividida para Anthony Birchak.

Pela primeira vez participando do Rei da Praia a convite dos amigos da organização do evento, Dileno só pensa em dar a volta por cima na carreira. E o próximo desafio no MMA já tem data marcada: é dia 26 de março, no Shooto Brasil 70, no Rio de Janeiro.

“Vou lutar o Rei da Praia apenas por brincadeira, para manter a forma e prestigiar os amigos da luta aqui de Manaus. Mas em março já tenho luta marcada no Shooto Brasil 70. Estou treinando duro em Manaus e com certeza voltarei mais forte”, afirmou o peso galo do bairro do Alvorada.

Garanta sua inscrição

As inscrições para o 2º Desafio Rei e Rainha da Praia estão abertas e custam R$ 50 por atleta na divisão de elite Masculina e Feminina (Adulto). No Masculino são cinco categorias em disputa: -60 kg, – 70 kg, -80 kg, – 90 kg e acima de 90 kg. A premiação será de R$ 250 (campeão), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceiro), totalizando R$ 2 mil.

O Feminino terá disputas em quatro categorias: – 50 kg, – 60 kg, -70 kg e acima de 70 kg. A premiação será de R$ 150 (campeã), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceira), totalizando R$ R$ 1,2 mil.

Oportunidade para os mais jovens

Para ampliar o alcance do evento, a organização também abriu vagas para categoria Cadete (15 a 17 anos), nos naipes Masculino e Feminino. As inscrições para os atletas do futuro custarão apenas R$ 30 e os três primeiros colocados receberão medalhas personalizadas do campeonato.

No Masculino, as disputas vão acontecer nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg. No Feminino, a luta por medalhas se dará nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg.

Para reservar as inscrições, os atletas e academias interessadas devem ligar para os números (92) 98182-1004 ou 99219-0101.

Apoiadores e patrocinadores

O 2º Desafio Rei da Praia de Beach Wrestling tem apoio público do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Polícia Militar do Amazonas. As parcerias privadas fechadas até o momento são: Samel Assistência Médica, Equador Petróleo, Truda Kimonos, Minalar e Emanuel Sports & Marketing.

O evento tem chancela da Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM), Federação Amazonense de Luta Olímpica (FALLE) e Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO).

Amazonas Notícias