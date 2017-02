Dinheiro? Consultor financeiro dá dicas para investidores de primeira viagem

Que é muito bom ter um dinheirinho guardado, todo mundo sabe. Mas você sabia que pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você? O dinheiro que você guarda, se investido corretamente, pode render bastante.

Acontece que nem todo mundo sabe como investir. De acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a poupança ainda é o investimento mais comum entre os entrevistados, citada por 61 por cento das pessoas. O principal motivo para escolherem a poupança é a liquidez, ou seja: você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, sempre que necessário.

Mas a rentabilidade da poupança é quase zero, se for comparada a outros investimentos como o Tesouro Direto, a Bolsa de Valores e outros muitos fundos de investimento que existem por aí. De acordo com o consultor financeiro da empresa Invista Fácil, Samuel Magalhães, a primeira dica para quem quer investir é se informar sobre o assunto. “Bom, a primeira dica que eu dou para uma pessoa que está começando a investir é: invista em conhecimento. Estude. Entenda sobre renda fixa, sobre títulos do tesouro…Entenda sobre fundos imobiliários, que é uma modalidade de investimento fantástica e que, aqui no Brasil,infelizmente, poucas pessoas conhecem. Conhecer também um pouco sobre a Bolsa de Valores. Por mais que você não tenha interesse em investir na Bolsa, é importante você conhecer porque pode ser que em algum momento da sua trajetória isso faça sentido para você”.

Na avaliação de Samuel Magalhães, é essencial conhecer o seu dinheiro e saber exatamente o que você quer fazer com ele. “Feito isso, você precisa traçar um plano de investimento. Você precisa saber, se os seus apostos vão ser apostos mensais, vão ser apostos semestrais? De quanto em quanto tempo você vai alocar o seu dinheiro nos seus investimentos? Quando é que você precisa tirar esse dinheiro? Em seis meses, em dois anos, é daqui a 20 anos? Então tudo isso, esses fatores somados, eles vão influenciar nas suas decisões de investimento”.

Outra dica importante que Samuel dá, é que você junte um dinheiro para emergências. Ou seja: se você está começando a investir, não é recomendável aplicar todo o dinheiro que você tem guardado, logo de cara. Apesar da recomendação, Samuel Magalhães lembra que, quando mais cedo a pessoa tomar a decisão de investir, melhor. “Quanto antes a pessoa começar a investir, melhor. Porque você vai ter o tempo trabalhando ao seu favor. Então um jovem de 20 anos vai ter uma facilidade muito maior de obter o resultado que espera do que uma pessoa que está começando a investir aos 50. Por mais que essa pessoa que está começando a investir aos 50 – pelo menos teoricamente – tenha uma capacidade de investimento bem maior do que um jovem que está entrando no mercado de trabalho. Mas quando você coloca o tempo para trabalhar ao seu favor, que é o que a gente chama de juros compostos’. São os juros sobre os juros que você vai ganhando ao longo do tempo, à medida que seu dinheiro vai ficando investido, você consegue realmente fazer com que pequenas quantias – investir 100, 200 reais ao mês – ao longo de 10, 20, 30 anos, isso vai se tornar um montando bem expressivo”.

Por isso, a principal dica é não perder tempo e já pensar em como você pode fazer o seu dinheiro render. De acordo com Samuel Magalhães, você pode começar a investir procurando o gerente do seu banco. Outra sugestão, que pode ser mais barata e eficaz, é procurar uma corretora de valores que, possivelmente, cobrará taxas ainda menores para investir o seu dinheiro e te ajudar a lucrar.

Reportagem, Bruna Goularte

Amazonas Notícias