Divulgação de notas do Enem deve ser antecipada de quinta para quarta-feira

A divulgação das notas do Enem, prevista para acontecer na próxima quinta-feira, deve ser antecipada para quarta. A informação é do ministro da Educação, Mendonça Filho.

Desde que as regras do Enem se tornaram públicas, a divulgação das notas está prevista para o dia 19. Esta semana, porém, o Enem informou que está se esforçando para antecipar em um dia essa divulgação.

Sobre a consulta pública, o ministro não quis adiantar quais mudanças serão propostas no Enem. Especialistas afirmam que a intenção do Ministério é adequar o Enem à reforma do ensino médio, em discussão no Congresso.

Uma das possibilidades é que treineiros sejam proibidos de fazer o exame – para eles passaria a ser aplicado um simulado, sempre no mês de julho.