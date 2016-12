Dois homens são presos no aeroporto de Manaus transportando caixas com documentos oficiais de Carauari

A Polícia Civil do Amazonas, acaba de prender em flagrante dois homens transportando diversas caixas contendo documentos oficiais da prefeitura de Carauari, município localizado a 789 km de distância de Manaus.

De acordo com informações, a prisão aconteceu na tarde deste sábado, 24, quando os dois homens desceram do avião no Aeroporto Eduardinho, localizado no bairro Tarumã, e foram abordados por policiais civis, que ao conversar com os suspeitos, logo confirmaram o transporte de documentos sigilosos da Prefeitura de Carauari, entre eles, processos licitatórios, comprovantes de depósitos, recibos e etc…

A policia destacou que estranhou os dois homens trazerem de Carauari, na véspera do natal muitos documentos oficiais da Prefeitura, e faltando apenas 6 dias para o término do mandato do prefeito Francisco Costa dos Santos (PSD), “foi como se eles quisessem sumir com provas”.

Os dois homens foram encaminhados para o 19º Distrito Policial, localizado na Avenida Brasil 2803, Zona Oeste de Manaus, onde prestarão esclarecimento do material, que ficará apreendido para investigação policial.

O caso será encaminhado após o recesso, para o Ministério Público, onde o prefeito Francisco Costa dos Santos, também conhecido como “Capita ou Chico Costa”, será arrolado no processo