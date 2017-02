Dois homens são presos por ostentar arma no Facebook

A equipe de inteligência do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), com apoio do 3º Departamento Integrado de Polícia (DIP), prenderam na tarde desta quinta-feira (02), Matheus Barros Pinheiro (23 anos) e Isequias de Souza (48 anos), por porte ilegal de arma de fogo.

O caso ocorreu quando a equipe de inteligência do CPM tomou conhecimento de que Matheus estava ostentando fotos de uma pistola Taurus 840 na rede social Facebook. Os policiais procuravam o suspeito desde terça-feira (31) e nesta quinta-feira, por volta das 12h, a arma de fogo foi localizada em um supermercado do Jorge Teixeira, com Isequias, no momento em que ele receptava a pistola.

Isequias foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e Matheus foi indiciado pelo mesmo crime.

O caso foi registrado na Seccional Sul para os procedimentos de apuração, inclusive da arma de fogo.