Drible – Objetos proibidos continuam entrando com facilidade em presídios de Manaus

Durante a revista realizada nesta terça-feira (31), na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, avenida Sete de Setembro, centro de Manaus, foram encontrados 23 celulares, 41 acessórios de celular, jogos eletrônicos, um simulacro (arma falsa), 42 objetos perfuro cortantes, como estoque e facas, uma “tereza’ e 18 trouxinhas de substância entorpecente. Os materiais estavam escondidos nas celas, debaixo de colchões e alguns enterrados na parede ou no piso.

O trabalho foi feito por órgãos de Segurança Pública do Amazonas e militares do Exército por meio da operação “Varredura”. O apoio das Forças Armadas foi solicitado pelo Governo do Estado. A operação contou com a participação de 750 servidores, entre militares do Comando Militar da Amazônia (CMA), Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Militares.

Amazonas Notícias