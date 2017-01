Drogas são encontradas em barra de sabão no presídio em Boca do Acre

A audácia e criatividade de traficantes não tem tamanho. Nesta sexta-feira (13), drogas foram encontradas dentro de materiais de higiene, durante horário de visita ao presídio do município de Boca do Acre (distante 1.027 quilômetros em linha reta de Manaus). A informação é da 5ª Companhia Independente de Polícia militar (5ª CIPM). De acordo com as autoridades, foi preso tentando entregar entorpecentes na unidade prisional, Jhebison Nunes Ferreira (28).

A equipe de policiais militares percebeu que o acusado estava em atitude suspeita durante visita ao presídio. Ele carregada uma sacola com materiais de higiene e limpeza quando foi abordado.

Dentro, foram encontradas barras de sabão com seis porções de maconha e uma porção de cloridrato de cocaína. O infrator foi apresentado na delegacia de polícia de Boca do Acre para serem tomadas as providências legais.