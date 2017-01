Dupla é presa com armas e drogas no bairro Santo Agostinho

Na tarde deste sábado (14), por volta das 13h, a Polícia Militar (PM), por meio da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) prendeu Natanael Siqueira da Silva (22) e Davi Edivaldo Cardoso Monteiro (35) por posse de arma de fogo e tráfico de entorpecente.

Depois de uma denúncia anônima, a equipe deslocou-se para averiguar a situação na rua Campina Grande, bairro Santo Agostinho, zona oeste. Na residência de Natanael foi encontrada uma Pistola PT 840, com numeração raspada e oito munições intactas, um rifle calibre 44 também com numeração raspada, com quatro munições intactas e dois carregadores calibre 640.

Ao ser indagado, o infrator relatou que as armas pertenciam a Davi. Então os policiais realizaram diligências e localizaram o homem apontado por Natanael no beco Brasil. Com ele foram dois quilos de substância entorpecente e uma balança de precisão.

O material apreendido e os acusados foram apresentados no 19º DIP, para as providências legais.