Dupla é presa com celulares roubados e arma falsa

Policiais militares (PMs) da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens que estavam transitando em uma motocicleta, modelo Honda CB 300, cor vermelha, placas não divulgadas, na Bola da Gilette, Distrito Industrial, zona Leste da capital. De acordo com as autoridades, Antônio Cesar Souza da Silva Júnior e Fernando Henrique, ao receberam ordem de parada, tentaram fugir e uma perseguição foi iniciada.

A dupla perdeu o controle do veículo e foi capturada. Os PMs encontraram com os suspeitos um simulacro (arma falsa) e uma mochila com cinco aparelhos celulares roubados.

Uma vítima da dupla reconheceu os criminosos. Antônio e Fernando foram conduzidos ao 9ª DIP para procedimentos cabíveis. O caso aconteceu por volta das 18h de quinta-feira (12).