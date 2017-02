É campeão! Manaus FC conquista Amazonense de Futebol Juvenil de 2016

O Amazonas ganhou um novo rei nas categorias de base. Na noite desta quarta-feira, 1 de fevereiro, no estádio Carlos Zamith, o Manaus FC foi coroado com a conquista inédita do Campeonato Amazonense de Futebol da categoria Juvenil da temporada 2016 após empatar com o Sul América por 1 a 1. A decisão acabou com placar agregado de 6 a 2 para o Gavião do Norte, que já tinha superado o adversário por 5 a 1 na primeira partida.

Foi o segundo título do clube caçula do futebol amazonense nas categorias de base na temporada de 2016 – o Manaus FC já tinha levantado a taça do Estadual Sub-20 (Juniores).

“Fomos coroados pela grande campanha que fizemos. Trabalhamos muito, principalmente no segundo turno, debaixo de chuva, debaixo de sol, com dificuldades. O clube deu toda estrutura e nós corremos atrás do algo mais. O título no final das contas foi merecido e a gente entra na história do Manaus FC com o primeiro título do Juvenil, que também é meu primeiro título como treinador de futebol”, comentou o técnico Roberley Assis.

História do jogo

No primeiro tempo, o Sul América se mostrou mais ofensivo e ameaçou o gol de Talisson em pelo menos três oportunidades. Na quarta chance, o zagueiro Cavalo aproveitou a oportunidade e abriu o placar aos 42 minutos. O time ficou animado e quase marca o segundo num belo chute de Lucas Sena, aos 45 minutos.

Na segunda etapa, o Gavião do Norte voltou melhor e foi para cima do Trem da Colina. Aos 2 minutos, o árbitro Freddy Fernandez assinalou pênalti do goleiro Biel, do Sul América, sobre o atacante Thiago Tabatinga – o arqueiro também levou cartão vermelho. Ravier, no entanto, desperdiçou o que seria o gol do empate.

Com um jogador a mais em campo, o Manaus FC passou a dominar o meio depois da entrada de Daniel Alves e Eduardo nos lugares de João Paulo e Ravier. As jogadas começaram a aparecer e o empate veio com um golaço de Eduardo, por cobertura, nos acréscimos.

Elenco campeão

O Manaus FC jogou com Talisson, Emerson Bombado, Marcos Rogério, Pitbull e Cyro; João Paulo, Ravier, Matheus Felipe e Paulo Henrique; Thiago Tabatinga e Rickson. O elenco da partida foi completado por Alex, Kadu, Carlos Eduardo, Elivelton, Breno, Richardson, Higor, Eduardo, Daniel Alves, Leonardo e William. A comissão técnica foi composta por Roberley Assis (técnico), Frank Bernardo (auxiliar), Lucas Normando (socorrista), Graciliano Vilaça (massagista) e Damasceno “Cacheado” Ferreira (roupeiro).