É carnaval! Prefeitura recebe até segunda propostas para Edital de Apoio

Por conta do ponto facultativo do funcionalismo público municipal nesta sexta-feira, 23, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) vai receber até a próxima segunda, dia 26, as propostas de interessados em receber apoio para bandas e blocos e rua do Carnaval 2017.

O edital de chamada pública previa o recebimento de propostas até o dia 23 de dezembro, mas de acordo com o diretor de eventos da Manauscult, o ponto facultativo não vai prejudicar os proponentes porque o prazo para recebimento das propostas será encerrado na segunda-feira. “Até as 14h de segunda, dia 26 de dezembro, o protocolo da Fundação Manauscult estará recebendo todas as propostas dos interessados. Lembrando que podem participar qualquer banda ou bloco de rua que seja realizado há mais de dois anos”, afirmou Dyego Monzahho.

O Edital de Chamada Pública n° 09/2016, determina que cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta para a seleção. Além disso, mais de uma proposta apresentada para o mesmo evento é automaticamente desclassificada conforme o edital.

O resultado preliminar será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus no dia 3 de janeiro de 2017. O prazo para interposição de recursos será de 4 a 10 do mesmo mês e o resultado final será divulgado no dia 13.

Bandas e blocos classificados receberão apoio de som, palco, iluminação, entre outros equipamentos similares para o Carnaval 2017. A seleção contemplará até 100 propostas, de acordo com os quesitos: interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural, entre outros. Para isso, é necessário comprovar que o evento acontece há pelo menos duas edições, segundo o edital.

A sede da Manauscult está localizada na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Para maiores informações, acesse o site http://bit.ly/edital-blocosderua2017.