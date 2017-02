É festa! Bairro Aparecida comemora 137 anos

Nesta sexta-feira, 03 de fevereiro, o bairro Aparecida comemora seu aniversário de 137 anos com diversas atrações musicais, programação infantil e a presença da bateria da Escola de Samba Aparecida.

De 18h às 20h a criançada poderá se divertir com os palhaços, brincadeiras como amarelinha, jogos de dardos e pula-pula. Já às 20h começam as atrações musicais que vão agitar o palco. Dentre elas o grupo Vemksambar, Dendê a Dois e a Lady Gaga do Norte.

A festa é organizada pela Associação Comunitária do Bairro Aparecida (ACBA) e segundo o presidente da associação, Naian Nascimento, a ideia é realizar um evento para as famílias.

“Queríamos fazer uma festa tanto para as crianças quanto para os adultos, assim a família toda pode aproveitar. O auge do aniversário será a Escola de Samba Aparecida com seus componentes puxando os parabéns”, contou o presidente, destacando que o parabéns será cantado às 0h com direito a um bolo custeado pelos próprios moradores do bairro.

A comemoração será de 18h às 2h na Rua Bandeira Branca, na Praça Bandeira Branca, no Bairro Aparecida, Zona Sul, e recebe apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).