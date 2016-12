É festa – Fundação Dr. Thomas inicia comemorações de fim de ano

Nos dias 22 e 23 de dezembro, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas, promove as comemorações de fim de ano dos idosos residentes da FDT e usuários do Parque Municipal do Idoso.

No primeiro dia, a celebração acontece no PMI, com o Baile de Fim de Ano “Alô 2017”, das 17h até 21h e no segundo dia, na sede da FDT, ocorre a 3ª edição do Natal dos Anjos, a partir das 16h30.

A comemoração tem início no Parque Municipal do Idoso e vai ser aberta para a comunidade. A música fica por conta do Dj Ery Castro e Lucas e banda, que prometem agitar a festa.

A festa continua no dia seguinte com a 3ª edição do Natal dos Anjos. O tema deste ano é “Gratidão” e contará com uma encenação natalina, tendo como atores, os idosos e funcionários da instituição.

A narração vai ficar por conta de Albano Farias, do ministério ADA, além da participação dos artistas Célio Costa, Alex Alencar, Julieta Câmara, Roci Mendonça, Ketlen Nascimento, Daniel Pereira e Coral Vozes de Ouro do Parque Municipal do Idoso.

O conto da apresentação vai mostrar um diálogo entre um idoso ranzinza, que mora em uma Instituição de Longa Permanência e um mendigo que está passando em frente à instituição, no dia de Natal. Com o desenrolar da conversa o mendigo promove uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. O desfecho da estória será apresentado como uma grande surpresa para o público presente.