EC Tarumã fecha parceria com programa de apoio ao futebol da UFAM

De olho na próxima temporada do futebol amazonense, a diretoria do Esporte Clube Tarumã fechou parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Amazonense da Universidade Federal do Estado do Amazonas (UFAM). Os trabalhos de avaliações do rendimento físico dos atletas serão realizados no campo da UFAM, assim como no Laboratório de Estudo do Desempenho Humano (LEDEHU / FEFF / UFAM).

Coordenador do projeto, João Cláudio Machado, disse que o trabalho visa apresentar resultados aos clubes através de avaliações e relatórios, identificando o processo de formação dos atletas. ” O projeto realizado dentro da Universidade federal do Amazonas visa avaliações de pré-temporada nos clubes, realizando trabalhos de rendimento físico, desempenho tático, velocidade e musculatura. Também realizamos um questionário com o histórico do atleta, termografia e testes de conhecimentos táticos”, disse Machado.

No plano de trabalho que será desenvolvido com os atletas do Lobo do Norte, também haverá avaliação do tipo de comportamento dos atletas após a Série B do campeonato amazonense de 2017. O trabalho já foi realizado em outras equipes do futebol baré, como Nacional, Fast e Rio Negro.

Segundo Aldemir Maquiné, diretor do clube rubro-negro, a ideia é continuar essa parceria por toda temporada. ” Já iniciamos os trabalhos no Centro de Capacitação dos Atletas do Tarumã e uma parceria como essa será bem vinda para o restante da próxima temporada. Iniciamos essa parceria com a UFAM para a Série B e já sonhamos com um projeto de extensão, alcançando toda nossas categorias de base, disse Maquiné.

Para o presidente do Tarumã, Antonio Policarpo Rios, os trabalhos desenvolvidos dentro do programa serão importantes no inicio da temporada. ” As avaliações realizadas nos permite um conhecimento prévio da condição física do atleta, bem como a elaboração de um treinamento adequado ao objetivo direto dos treinos, o que proporciona maior segurança na qualificação do treinamento, comentou Rios. As avaliações serão iniciadas no dia 2 de janeiro, com duração de três dias.