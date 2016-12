ECONOMIA: Prévia da inflação é de 0,19%, menor valor para dezembro desde 1998, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA-15, considerado a prévia oficial da inflação teve queda na passagem de novembro para dezembro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o indicador passou de 0,26 para 0,19 por cento e atingiu o menor valor para o mês de dezembro desde o ano de 1998.

No acumulado do ano, o IPCA-15 está em 6,58 por cento. De acordo com o economista Waldir Pereira Gomes, que é conselheiro no Conselho Federal de Economia, Cofecon, a queda nos preços dos produtos no mês do Natal não costuma acontecer.

“Isso não é comum, porque nos últimos meses do ano você tem o décimo terceiro, você tem as festividades. Então a demanda cresce. Você tem uma pressão grande do lado da demanda. E isso, certamente, costuma pressionar por nível de preços. Então, muito pelo contrário, você tem uma pressão sobre o nível geral de preços. A tendência, em resumo, era de aumento de preços”, disse o economista.

Na avaliação do economista Waldir Pereira Gomes, a queda no IPCA-15 reflete, também, uma queda no nível da atividade econômica. De acordo com o conselheiro do Cofecon, a taxa reflete uma menor demanda por parte dos consumidores e, por isso, os preços dos produtos ficaram mais baratos. Apesar disso, Waldir Pereira Gomes entende que a queda na inflação pode estimular o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75 por cento.

“A nossa expectativa é que o Banco Central possa reduzir a taxa de juros. Em função dessa queda da inflação, que ele possa reduzir a taxa básica de juros. E a redução da taxa de juros implica, eu diria, em um estímulo à atividade econômica, aos investimentos. Você retoma os investimentos, melhora o nível da atividade econômica e é claro, via de consequência, retoma o emprego. Então eu vejo com boa perspectiva essa queda no IPCA,” afirmou Waldir.

Ainda de acordo com o IBGE, os itens que ficaram mais baratos na passagem de novembro para dezembro foram energia elétrica e habitação. Além disso, o levantamento também mostrou que a taxa mais alta do IPCA-15 foi registrada em Brasília, onde as passagens aéreas ficaram 21,3 por cento mais caras. O índice mais baixo foi registrado em Goiânia, onde a gasolina e o etanol ficaram mais baratos.

Fonte:Agência do Rádio Brasileiro