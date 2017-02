Assim como as notícias não param, esses artistas não perderam tempo e com muita inspiração com a prisão de Eike Batista criaram essas pérolas musicais. Confira os vídeos abaixo.

1- “Eike careca eles não gostam mais”- Thiago Vasconcellos

2- “Hotel Bangú”-Os #Marcheiros

3-“Você dizia X e eu sorria”- Os #Marcheiros