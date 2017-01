Elton e Claudinei confirmados no Manaus FC

O zagueiro Elton e o atacante Claudinei são as novas contratações confirmadas pela diretoria do Manaus FC para o Campeonato Amazonense de Futebol de 2017. O Gavião do Norte estreia na competição no dia 14 de março, contra o Nacional, às 21h, na Areia da Amazônia.

Revelado nas categorias de base do Nacional, Elton tem 29 anos e retorna à terra natal após atuar por quatro temporadas no Náutico, de Roraima. No futebol amazonense, ele também atuou pelo Rio Negro, São Raimundo, Penarol e Nacional Borbense.

O atleta assinou contrato com o Manaus FC na manhã desta sexta-feira, 20 de janeiro. “É uma grande oportunidade na minha carreira vestir a camisa do Manaus FC. Mesmo de longe, acompanhei o crescimento do clube, principalmente nas categorias de base, e agora com o projeto de trabalhar com a grande maioria dos jogadores da cidade, dando oportunidade para jogadores locais. Nosso propósito é fazer uma grande temporada”, disse Elton.

Experiência e velocidade na frente

Outro jogador confirmado pelo Gavião do Norte foi o atacante Claudinei, de 28 anos. O paraense é remanescente do elenco que foi campeão amazonense da Segunda Divisão em 2013. Ele chega para dar experiência ao ataque, que já conta com talentos locais da base, como Wesley Napão, Purá e Rickson, destaques do título do Amazonense de Juniores em 2016.

Relação dos atletas:

Goleiros: Jonathan, Júnior e Alex

Zagueiros: Hamilton, Lucas Santos, Gabriel

Laterais: Ricardinho, Igor, Matheus Iton e Tubarão

Volantes: Rogério Pedra, Juninho e Tiririca

Meias: Tiago Amazonense, Túlio, Neto e Thiaguinho

Atacantes: Claudinei, Adrianinho, Rico, Wesley Napão, Purá e Rickson

1ª rodada do Estadual 2017

14/03 – 19h – Fast x vice-campeão da Série B

14/03 – 21h – Nacional x Manaus FC

18/03 – 16h – Princesa do Solimões x campeão da Série B

18/03 – 16h – Rio Negro x São Raimundo