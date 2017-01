Em discurso de despedida, ﻿Obama incentiva americanos a participar ativamente da democracia

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um discurso de despedida na noite desta terça-feira, em Chicago, a poucos dias de deixar o cargo após oito anos de mandato. Durante quase uma hora de fala, Obama pediu aos americanos que se unam para lutar contra os desafios que ameaçam a democracia. Em um discurso emocionado transmitido para todo o país, ele alertou o povo americano que uma mudança nos rumos do país só ocorrem “quando as pessoas comuns se envolvem para exigi-la”. No próximo dia 20, Obama deixará a presidência dos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump assumirá no seu lugar.

“Depois da minha eleição, houve uma discussão sobre uma América pós-racial. Esta visão, apesar de bem-intencionada, nunca foi realista. A raça continua a ser uma força potente e que muitas vezes divide a nossa sociedade. Vivi o suficiente para saber que as relações raciais são melhores do que eram há 10, 20 ou 30 anos atrás. Você pode ver isto não só em estatísticas, mas também nas atitudes dos jovens americanos em todo o espectro político”, afirmou.

“Mas não estamos onde precisamos estar”, seguiu Obama. “Todos nós temos mais trabalho a fazer. Afinal de contas, se cada questão econômica for enquadrada como uma luta entre a classe média branca e trabalhadora e as minorias não merecedoras, trabalhadores de todos os tons ficarão lutando por restos enquanto os ricos retiram mais para seus enclaves privados”.

Obama também disse que seu país é atualmente “um lugar melhor e mais forte” do que quando ele chegou ao poder em 2009, e atribuiu esses avanços aos esforços do povo americano que confiou em sua mensagem de esperança e mudança há oito anos. “Vocês foram a mudança. Vocês responderam às esperanças do povo, e graças a vocês, em quase todas as medidas, os Estados Unidos são um lugar melhor e mais forte que quando começamos”, disse Obama, em seu último discurso como presidente, realizado diante de 20.000 pessoas em Chicago, cidade onde iniciou na política.

“O futuro está em boas mãos”, disse Obama, ao classificar a nova geração como “altruísta, criativa e patriótica” e pediu para todos cidadãos serem “guardiões” da democracia, não somente quando houver eleições, mas “durante toda a vida”. Barack Obama terminou seu discurso com uma série de agradecimentos a sua família e sua equipe na Casa Branca, e prometeu seguir lutando por que acredita quando deixar o poder. “Yes, we can. Yes, we did” (“Sim, nós podemos. Sim, nós fizemos”), encerrou o presidente.