Em Manaus, cobrador de ônibus e passageiro são feridos por assaltante

Um cobrador da empresa Viação São Pedro foi esfaqueado no abdômen durante um assalto na linha 122, na última terça-feira (10). Na ação dos criminosos um dos passageiros também foi ferido na perna. O crime foi praticado por três assaltantes no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) que três homens estavam entre os passageiros e, na Avenida São Jorge, anunciaram o assalto. Um deles portava um revólver e rendeu o motorista. Um segundo assaltante pegou o dinheiro da tarifa com o cobrador, de 29 anos. O último criminoso recolheu os pertences dos passageiros. Quando estavam saindo, um dos assaltantes desferiu uma facada de raspão no cobrador e outra na perna de um dos passageiros.

Os assaltantes levaram uma quantia de dinheiro da tarifa do coletivo. O valor não foi divulgado pela empresa. Também foram roubados alguns pertences de passageiros.

As vítimas foram socorridas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde foram atendidas e, como os ferimentos não eram graves, foram liberadas. O caso foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP).