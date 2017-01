Em Manaus, forte chuva causa estragos e deixa várias áreas alagadas

A forte chuva que caiu em Manaus na tarde deste domingo (22), deixou diversos pontos de alagamento e causou vários estragos.

De acordo com a defesa civil até às 17h45 foram registrados 26 ocorrências, como uma queda de árvore sobre residência na rua 122, Cidade Nova, Zona Norte, um desabamento de muro na rua L, no Jorge Teixeira, e dois desabamentos parciais na rua Esperança, no Riacho Doce e na rua V, em Santa Inês. Além de cinco deslizamentos de barranco: rua Camapuá na Cidade Nova, rua I em Santa Inês, e mais três ruas no Jorge Teixeira, a rua Miratinga, rua Targete e rua Magnólia.

Segundo o órgão foram registrados 17 alagamentos, sendo eles em ruas dos bairros Petrópolis, Mundo Novo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rio Piorini, Cidade de Deus, Novo Aleixo, Amazonino Mendes, Monte Sião, Grande Vitória, São José e Jorge Teixeira.

Na Cidade Nova, uma árvore caiu sobre uma residência. Muros em escolas e UBS desabaram A chuva também fez com que os muros de duas escolas municipais desabassem – Escola Municipal Themistocles Gadelha, no Jorge Teixeira, e da Escola Municipal Maria Auxiliadora Azevedo, no João Paulo 2. Devido ao ocorrido, equipes de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Seminf foram deslocadas as duas unidades de ensino. A Semed também acionou a Polícia Militar e o Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose) para reforçar a segurança nas áreas. Além disso, a partir desta segunda-feira, 23, a Semed, em parceria com a Seminf, vai começar a retirada de entulho das escolas, para que as empresas de manutenção escolar da secretaria comecem a reconstrução dos muros.

A Defesa Civil informou ainda que, conforme os pluviômetros do órgão, a Zona Norte de Manaus registrou maior volume de chuva, sendo 89,2 mm no total. Na Zona Centro-Sul choveu 67,6 mm, enquanto na Zona Sul o volume foi de 33,2 mm.