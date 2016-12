Emendas destinam R$ 300 mil para a cultura de Parintins

A cultura de Parintins foi beneficiada com três emendas impositivas da deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB), totalizando R$ 300 mil. Os projetos contemplados são a Universidade do Folclore Centro Educacional Paulinho Faria, vinculada ao Boi Garantido, a Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale, ligada ao Caprichoso, e o Festival Folclórico do Mocambo do Arari – agrovila distante três horas de barco da Ilha Tupinambarana.

As emendas têm grande alcance social, uma das características que marcam o primeiro mandato de Alessandra Campêlo. A Universidade do Folclore do Garantido atende crianças e adolescentes na faixa dos 7 aos 17 anos, oriundos de famílias de baixa renda, com oficinas e cursos de arte-educação. Já a Escola de Artes do Caprichoso oferece arte-educação a crianças, adolescentes e jovens na faixa de 7 a 18 anos, oriundos de comunidades socialmente vulneráveis. Cada uma das instituições bovinas receberá R$ 50 mil.

O Festival do Mocambo, que acontece no final do mês de julho no “Mocambódromo”, foi contemplado com R$ 200 mil. O evento tem como atrações os bois “Espalha Emoção” e “Touro Branco”, além das quadrilhas “Peit na Roça” e “De Mãos Dadas no Arraiá”, e cordões de pássaros “Pavão Misterioso” e “Jaçanã”, representantes das principais manifestações folclóricas da região que agregam valor socioambiental ao evento por construírem alegorias com estrutura de madeira, dispensando uso de ferro.

De acordo com Alessandra, a importância sociocultural do Festival do Mocambo é enorme. A festa atrai visitantes de Parintins, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Manaus.

“Por meio dessas três emendas, considero que o nosso mandato está apoiando e fortalecendo a nossa cultura popular regional. Verificamos a ausência de apoio governamental à cultura do interior do Estado, por isso direcionamentos essas emendas para Parintins como forma de democratizar a oferta de recursos públicos ao interior”, comentou a deputada.

A execução das emendas será feita pela Prefeitura de Parintins ao longo do próximo ano. A articulação das propostas junto à assessoria de deputada Alessandra foi mediada pelo Instituto Cultural Ajuri (INCA), voltado à arte-educação e ao fortalecimento da cultura popular do Amazonas.

Amor por Parintins

Não é a primeira que Alessandra beneficia a Ilha Tupinambarana com sua atuação política. Quando subsecretária estadual de Produção Rural, ela priorizou o apoio aos pequenos produtores rurais e à realização da Exposição Agropecuária de Parintins. Já no período de 2012 a 2014, como secretária estadual de Esportes, Lazer e Juventude, Alessandra levou para o município diversos projetos, entre eles o Bom de Bola, o Fifa Fan Fest, o Vidativa e a Caravana da Juventude. Além disso, a ex-secretária da Sejel acolheu diversos atletas de Parintins na Vila Olímpica de Manaus.