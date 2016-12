empreendedorismo-totaliza-424-pessoas-atendidas-em-2016

A Frente Parlamentar Estadual de Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Amazonas (Frempeei-AM), da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), fecha o ano de 2016 com um total de 424 empreendedores individuais atendidos com orientação, formalização e capacitação. A Frente Parlamentar ampliou as ações no início do ano para atender as necessidades da população no segmento empreendedor.

Para o presidente da Frempeei, deputado estadual Adjuto Afonso (PDT), os resultados foram mais que positivos. “O parlamento buscou facilitar o processo de formalização, através da Frente Parlamentar, e conseguiu ter êxito. Ousamos e investimos também em capacitações, visando preparar as pessoas que lutam para serem empreendedores. O país enfrenta uma crise e o segmento aparece como uma oportunidade de renda. Fico feliz porque conseguimos viabilizar oportunidades de conhecimento e de crescimento”, disse o parlamentar.

O trabalho executado pela Frempeei somou seis Ações Empreendedoras pelos bairros da capital e seis Oficinas do Empreendedor, realizadas na Escola do Legislativo, sede da Aleam, que reuniam os empreendedores que participavam das ações nos bairros. A Assembleia viabilizou, ainda, transporte para facilitar o deslocamento das pessoas de baixa renda. As ações foram realizadas com empreendedores do Residencial Viver Melhor, São José 2 (duas ações), Monte das Oliveiras, Rede Tarumã (artesãos) e Morro da Liberdade.

Pelos bairros, a Frempeei orientou sobre a importância de formalizar a atividade. Em seguida, nas Oficinas do Empreendedor, os participantes aprenderam, a partir de palestras e dinâmicas, como atrair, conquistar e manter seus clientes; como atender bem para vender mais; controle financeiro; como planejar o negócio, como obter linhas de crédito (Banco do Povo), orientações jurídicas para negócios em geral, além da consultoria, que acontecia no último dia, com orientações acerca do ramo escolhido para atuar. “Viabilizamos esse conhecimento para quem quer ter o seu próprio negócio”, diz o deputado.

Para a execução das ações a Frempeei contou com a parceria da Escola do Legislativo, Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), por meio da Comissão de Direito Empresarial, Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do “Movimento de Empreendedorismo Universitário (MEU)”.

A “Oficina do Empreendedor” surgiu da necessidade detectada pelos técnicos da Frempeei durante as ações da Frente Parlamentar nos bairros da capital no ano de 2015, em que os participantes buscavam capacitação nas suas pretensas áreas de atuação. A partir de uma parceria inicial com a Escola do Legislativo foi possível realizar a capacitação durante o ano corrente. As turmas tinham número limitado para facilitar a interação com os técnicos e o aprendizado.

A Frente Parlamentar foi criada em 2009 na Aleam, com a finalidade de orientar, formalizar e oferecer conhecimento sobre empreendedorismo, auxiliando os trabalhadores formais, e fazendo, inclusive, a Declaração de Imposto de Renda dos individuais. A Frempeei tem como presidente o deputado estadual Adjuto Afonso (PDT) e vice-presidente o deputado estadual Luiz Castro (REDE).