Emprego – Loja de shopping abre 35 vagas

Interessados podem enviar currículos para a administração da franquia até 15 de janeiro

O empresário Beto Pontes e o superintendente do Amazonas Shopping, Luiz Ricardo Muniz, formalizam, nesta quinta-feira (22), o contrato de abertura do novo Espaço Amanda, um salão de beleza completo, que vai atender tanto ao público feminino quanto masculino do centro de compras. O empreendimento está previsto para inaugurar em março de 2017, com a geração de 35 novos postos de trabalho.

São oportunidades para ambos os sexos em funções de manicures, cabeleireiros, esteticistas e atendentes, entre outros. “Para atendente não exigimos experiência, mas para os demais postos o profissional precisa ter pelo menos um ano de experiência”, informa Beto Pontes, destacando que todos os candidatos precisam ter, no mínimo, o ensino médio completo. Ele ressalta que os interessados podem enviar currículo para o e-mail talentos@amandabeautycenter.com.br ou pelo WhatsApp 98414-0795, até o dia 15 de janeiro. “Os profissionais selecionados passarão depois por um treinamento e só depois estão aptos a iniciarem o trabalho na nova unidade do Amazonas Shopping”, explica.

Ainda conforme Beto Pontes, esta será a quarta unidade do Espaço Amanda em Manaus, com um investimento acima de R$ 250 mil. A assinatura do contrato também contará com a presença do proprietário da marca, Fábio Costa. “Será um salão completo, inclusive com serviços de barbearia, estética e podologia”, frise o empresário.

Ele destaca que um dos diferenciais do Espaço Amanda no Amazonas Shopping é a arquitetura da barbearia, cujo layout será retrô, seguindo as novas tendências nesse tipo de empreendimento. Outra novidade é o espaço para venda de cosméticos, onde os clientes poderão degustar os produtos antes da compra. “Numa loja, normalmente o comprador não tem essa oportunidade, pois o produto está sempre fechado, mas conosco será possível tocar, experimentar, sentir o cheiro, a textura etc.”.

Também proprietário da marca Amanda Beauty Center, Beto Pontes avalia que, embora o setor de serviços tenha tido uma retração da ordem de 4%, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o segmento de beleza em si não sentiu muito a crise, principalmente nas empresas cuja gestão é realmente profissional. “O cliente está cada vez mais exigente e prefere pagar um pouco mais para ter um serviço realmente especializado, então, as empresas com boa gestão estão bem no mercado”, comenta.

O novo Espaço Amanda vai funcionar no segundo piso do Amazonas Shopping, tendo uma entrada exclusiva para a barbearia, em frente à Leitura, e outra para o salão feminino, ao lado da Le Lis Blanc.